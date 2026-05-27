今年で40周年を迎えた国民的人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」が、27日に「ドラゴンクエストの日」を迎えた。人気ゲームの周年記念とあり、企業から祝福の声が続々と上がっている。これらの動きに、ドラクエシリーズの生みの親として知られるゲームデザイナーの堀井雄二氏も感謝を伝えた。ドラゴンクエストシリーズでは、第1作目が発売された5月27日を「ドラゴンクエストの日」と定めており、例年、この日に新情報などを