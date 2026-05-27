俳優の田中健（75）が23日、自身のブログを更新。大学生の娘から“初めてのおねだり”をされたことを明かし、購入したアイテムに反響を呼んでいる。【写真】大学生の娘が“初めてのおねだり”！田中健が夜にポチッと購入したもの田中は「娘からねだられて買った品」と題したブログで、「あまりねだられた事は無く…というか、初めてのおねだりかもしれない…」「大学生の娘にねだられました」と明かし、「ちょうど、お買い物マ