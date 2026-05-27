弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感（40）が26日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。先輩への敬愛をアピールした。番組初共演のケンドーコバヤシについて「1週間前に初めてお会いして、その後ご飯も行かせてもらってうれしかったです。テレビでしか見たことのない…すごい男らしい人で」と語った。食事の席には後輩芸人も大勢いたといい、「そこでケンコバさんが“ちょっとオマエらに一個だけ聞いと