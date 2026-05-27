5月22日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが“なす”の調理に大いに手を焼くひと幕があった。 ©ABCテレビ 金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューに、DAIGOがひとりで挑戦している「ボクでもできる！金曜日」。この日は「肉巻きナス」を調理した。とろとろのなすに豚バラを巻き、