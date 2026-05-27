フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。“ツヤツヤ美ヘア”ショットを披露した。「ツヤツヤになったよ〜！髪の毛に必要な栄養をたくさんいれてくれて生き返りました◎ありがとうっ溶けていくような触り心地なのっ」とヘアケア直後の写真をアップ。「プライベートでも美容や健康知識を教えてもらってる@iimurakunくん、感謝ですこれからも応援しています」とつづり、ハッ