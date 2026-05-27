「ホワイトソックス−ツインズ」（２６日、シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が延長十回に右翼守備で見事な本塁バックホームを見せてタッチアウト。勝ち越しを阻止した。自らの安打でチャンスメークし、村上の１９号弾で同点に追いつき延長戦に突入。十回、２死一、二塁から右前に打球が転がってきた。これに西田は素早くチャージして素早くバックホーム。本塁に突入してきた二塁走者を悠々とタッチアウトにした。