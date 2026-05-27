2007年5月27日、音楽ユニットZARDのボーカル坂井泉水（さかい・いずみ、本名・蒲池幸子＝かまち・さちこ）さんが40歳で亡くなって19年がたった。ZARDのメンバーらが27日、それぞれのSNSで坂井さんをしのんだ。ギタリストの町田文人は自身のインスタグラムに坂井さんの写真をアップ。「BANDやって良かったなぁと今思える事は、その時は音楽仲間で友達だったのが運命共同体的なモノになり、普通では見る事も体験する事も出来ない所に