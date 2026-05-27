【第49話-1】 公開期間：5月27日～6月2日 第49話-1を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第49話-1「怨みとつらみ」をガンガンONLINEに公開した。 第49話-1では、捕らえたツガイの主2人から情報を聞き出す。「サドマゾ」の主・醍醐曰く、西ノ村はまだ滅んでいないとのことで……。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE」では第50話-