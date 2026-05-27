ニューヨーク・ニックスは5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、クリーブランド・キャバリアーズとのカンファレンス・ファイナル第4戦に130－93で大勝。シリーズを4連勝で突破し、1999年以来となるNBAファイナル進出を決めた。「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・ファイナルMVPには、ジェイレン・ブランソンが選出された。 ブランソンはキャブスとのシ