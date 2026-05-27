2022年にNHK総合のドラマ10枠で放送が開始されたドラマ『正直不動産』は、不動産業界の裏側を赤裸々に描きつつ、山下智久演じる永瀬財地の「嘘がつけなくなる」という特異なキャラクターが幅広い層から支持を集めてきた。ドラマシリーズ、そしてスペシャルを経て、5月15日より初の劇場版が公開されている。4年にわたって主人公・永瀬を演じ続けてきた山下。「ご褒美」と語る映画化への思いや、国内外で活躍し続ける