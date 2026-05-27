ダイトーケミックスが大幅高で５連騰、一時１２％高の５０４円まで買われ２月１８日につけた４９５円の年初来高値を払拭、２１年９月以来約４年８カ月ぶりの高値ゾーンに突入した。 世界的なＡＩブームを背景にそのインフラ基盤を担う半導体関連株への物色人気が盛り上がっているが、主力どころのメモリーや製造装置メーカーだけでなく、周辺材料を手掛ける中小型株に物色の裾野が広が