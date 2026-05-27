「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、ファナックが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でファナックは朝高後に値を消し、小幅マイナス圏での動きに。同社は産業用ロボットの大手であり、ＡＩで機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」分野での活躍が大いに期待されている。今月１３日に米アルファベット＜GOOG＞傘下のグーグルと同分野