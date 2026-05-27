・ダイトーケミが大幅高で４年９カ月ぶり高値、半導体フォトレジスト用材料供給で思惑 ・キオクシア急騰で一時６万７０００円台まで駆け上がる、米マイクロンやサンディスクなど半導体メモリー関連株の人気沸騰に連動 ・室町ケミカルＳ高カイ気配に張り付く、高純度イオン交換樹脂のニッチプレーヤーとしてＡＩ・半導体相場に合流 ・共和電がＳ高カイ気配、ツバキナカに続く英文ＳＮＳ投稿で投資家の関