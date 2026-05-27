モロッコサッカー連盟(FRMF)は26日、北中米W杯に臨むモロッコ代表メンバー26人を発表した。カタールW杯で4位と躍進したチームは前回大会を経験しているFWアブデ・エザルズリ(ベティス)、DFアクラフ・ハキミ(パリSG)、DFナイフ・アゲルド(マルセイユ)、DFヌサイル・マズラウィ(マンチェスター・ユナイテッド)、GKヤシン・ブヌ(アルヒラル)、そして24年にスペインから代表変更したブラヒム・ディアス(レアル・マドリー)らを順当