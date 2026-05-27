くるりによる主催イベント『京都音楽博覧会2026 in梅小路公園』の第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：『京都音楽博覧会』、3年ぶりに有観客開催された充実の1日槇原敬之、SHISHAMO……各アクトから垣間見えた“くるりの特別さ”） 2007年の初開催以降、20回目となる本イベントは、10月10日、11日に京都梅小路公園 芝生広場にて開催。今回は、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION、indigo la End、奥田民生、