２７日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米債券市場で長期債相場が上昇（金利が低下）し、円債相場の支援材料となった。 前日のニューヨーク市場では、米原油先物相場の下落を受けてインフレ懸念が後退し、米長期金利は４．４８％に低下した。日銀の植田和男総裁は２７日、日銀金融研究所主催の国際コンファランスで挨拶を行った。植田総裁は原油高に対する警戒感を示しつつも、原油価格