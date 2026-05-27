水戸ホーリーホックは27日、セントラルコースト・マリナーズFC(オーストラリア)のFW谷口海斗の完全移籍加入を発表した。なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。1995年9月7日生まれの30歳は、四日市中央工高、岐阜経済大を経て18年に盛岡(現岩手)に加入。20年に熊本、21年に新潟に移籍し、26年からセントラルコースト・マリナーズでプレーしていた。盛岡在籍時の18年にJ3で15得点、熊本在籍時の20年にJ3で18得点、新潟在