開催：2026.5.27 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [カージナルス] MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカージナルスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 4回裏、5番 ジェーク・バ