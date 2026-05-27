開催：2026.5.27 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 7 [レッズ] MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。 メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 1回表、5番 ユジニオ・スアレス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒッ