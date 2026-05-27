ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場。劣勢の8回裏に起死回生の同点19号2ランを放った。 ■チャンスメークの西田陸浮が「最敬礼」 ホワイトソックス2点ビハインドで迎えた、8回裏の第4打席。左前打で出塁した西田陸浮外野手を一塁に置いて村上は、相手先発ジョー・ライアン投手の3球目スイーパーを強