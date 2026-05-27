27日前引けの日経平均株価は反発。前日比820.53円（1.26％）高の6万5816.62円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は665、値下がりは838、変わらずは59。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を359.62円押し上げ。次いで東エレク が309.74円、ファストリ が248.60円、信越化 が64.19円、ＴＤＫ が37.21円と続いた。 マイナス寄与度は273.54円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イ