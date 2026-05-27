27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数506、値下がり銘柄数846と、値下がりが優勢だった。 個別では室町ケミカル、大日光・エンジニアリング、マキヤがストップ高。ウエストホールディングス、クエスト、ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、カネ美食品、ＹＫＴなど36銘柄は年初来高値を更新。ダイトーケミックス、北川精機、テセック、タカノ、地盤ネットホールディングスは値上がり率上位に買われ