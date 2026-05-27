27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.8％増の2861億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.8％増の2198億円だった。 個別ではＮＥＸＴ電機・精密 、日経平均ブル２倍上場投信 、ＮＥＸＴＴＯＰＩＸ連動型上場投信 、ｉシェアーズＪＰＸ日経４００ＥＴＦ 、上場インデックスＮ