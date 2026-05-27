27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数210、値下がり銘柄数339と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨ、グローバルウェイ、マイクロ波化学が一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、シャノン、アクセルスペースホールディングス、ｃｏｌｙなど15銘柄は年初来高値を更新。スカイマーク、ＨＰＣシステムズ、Ｆｉｎ