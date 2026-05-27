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27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ14219617.2 71090 ２. 野村日経平均 1862120.1 68880 ３. 日経Ｄインバ 1774212.93013 ４. ＧＸ半導日株 1315742.94199