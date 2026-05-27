国際卓球連盟（ITTF）は25日、2026年第22週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は13選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位に浮上。また、松島輝空（個人）も6位に順位を上げ、トップ10を維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）は3位に順位を下げ、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置