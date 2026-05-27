日経平均株価が初めて6万6000円を超えました。東京株式市場は、前日のアメリカ市場でハイテク関連株が上昇した流れを受け、取引開始直後から、半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がりました。平均株価は、一時1400円を超えて上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。その後は利益確定の売りも出るなか、上げ幅は縮小しています。市場関係者からは「7万円の大台に向けて着実に歩みを進めているが、連日高値を更新しており過熱感