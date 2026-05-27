モデルのローラ（36）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。今年の田植えが終わったことを、近況ショットとともに伝えた。【写真】ローラの“田植え”ショット、その姿に心配の声も…ローラは現在、農業に挑戦中。昨年は1年かけて「祖先が眠る」というゆかりの地・新潟で農業を学び、インスタでは植えた苗を育てる様子や田植えした米の収穫作業を行う様子など、自身の“体験”を写真とともに紹介。今年も野菜や米作りに