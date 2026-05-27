兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、事件の数日前に母親が知人に「空き巣に入られたかもしれない」と話していたことが分かりました。大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅でかつての隣人の田中千尋さん（52）を殺害した疑いで公開手配されています。5月19日に千尋さんと母の澄惠さん（74）の遺体が発見され、事件が発覚しました。捜査関係者によると、澄惠さんが事件の数日前、知人に「空き巣に入られたか