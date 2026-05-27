パリ五輪女子レスリング76キログラム級金メダリストの鏡優翔（24）が27日までに自身のインスタグラムを更新。女子レスリング五輪メダリストの大変身ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「5月28日20時〜TBS系モニタリング」と宣伝。「今回は平成ギャルになりきって、レスリング体験してきました〜みんなギャルすぎーーかわいいぃぃ」と女子レスリング五輪メダリストの土性沙羅さん、櫻井つぐみさん、浜口京子とのギャ