特大からあげで人気の弁当店が、鶏肉や油、容器など軒並みのコスト高騰に直面している。ブラジル産鶏肉は倍以上に値上がりし、容器やラップなどの備品代やガス代も増加する“四重苦”の状態に店主は「異次元の負担」と危機感を強めている。デカ盛りで人気の唐揚げ弁当店を物価高が直撃1個100グラム近い特大サイズのからあげを盛って、盛って、盛りまくり。そんなデカ盛りで人気の弁当店がいま揺れている。キッチン BUS STOP 中村巧