タレントpecoが27日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝き、このほど引退したりくりゅうペアこと、三浦璃来さんと木原龍一さんがMLB公式戦で始球式を行ったことに「めちゃくちゃかっこよかったです」と語った。2人は、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が在籍するドジャースのホームゲーム、ロッキーズ戦でマウンドに上がった。木原が三浦を持