²ñ¤¦»þ´Ö¤âÁê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¡£Ï¢Íí¤Ç¤­¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÁê¼ê¼¡Âè¡£ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡È½÷À­Â¦¤Ð¤«¤ê¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÂ¦¤Ë¡Öº£Ìë¤Ê¤é²ñ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¤Î°ì¸À¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤è¤êÁê¼êÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÈÂÔ¤ÄÂ¦¡É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î