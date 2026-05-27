北海道電力は5月22日、幕別町と「脱炭素社会の実現に向けた連携協定」を締結した。あわせて、町内の再生可能エネルギーを有効活用する「まくべつ卒FIT パブリックサポート事業(まくべつパブサポ)」を6月1日より開始すると発表した。まくべつパブサポのイメージ図○協定の概要同協定は、北海道電力と幕別町がこれまで脱炭素の取り組みや将来のまちづくりの在り方について継続的に意見交換を重ねてきたことを踏まえ、相互の連携を強