見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第43回）が27日に放送され、看病婦フユ（猫背椿）の夫役でお笑いコンビ「シソンヌ」のじろうが登場。ネット上には「お芝居上手」「演技の上手い芸人さん本当に良いよね」「文豪すぎるって」などの反響が寄せられた。【写真】康介（じろう）を看護するりん（見上愛）と直美（上坂樹里）明日の『風、