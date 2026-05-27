元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が２６日に自身のＳＮＳを更新し、髪色を明るくしたことを報告した。秋元はインスタグラムに「夏だから明るくした」とつづると、自撮りショットを２枚アップ。ノースリーブ姿で、暗髪から明るくカラーチェンジしたロングヘアを披露した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「落ち着いた明るさなのが、大人の夏休み感あって好きです」「可愛いです天使が降臨している」「髪の