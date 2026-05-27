馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第３回は２００２年のタニノギムレット。この年は欧州中心の騎乗だったが、１９９８年の初勝利から早々と史上最多の３勝目を挙げた。本当に強い馬は、１頭しかいなかった。残り４００?。直線で大外に持ち出した瞬間、勝負は決まった。不利もな