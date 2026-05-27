ツインズ戦で8回に同点弾米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆外野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦の8回に同点19号。ア・リーグトップを快走する一撃に、敵地の放送席からは「ムラカミはこれを逃しません」と驚きの声が上がった。村上は2点を追う8回、1死一塁で打席に立つとツインズの剛腕ジョー・ライアンの3球目、低めスイーパーを捉えた。引っ張った打球は右翼席へ一直線。打球速度108.4マイル（約174.4キロ