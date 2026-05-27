本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。8回に19号となる同点2ランを放った。年間57本塁打ペースに乗せると、米地元局は大興奮していた。0-2の8回1死一塁。村上はツインズ先発ライアンの甘く入った変化球を完璧に捉えた。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は右翼席へ一直線。同点弾