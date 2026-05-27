タレントのだいたひかる(50)が「年のとり方って難しい」と体重コントロールに悩んでいる。 【写真】ほっそりした雰囲気に「スタイル良くて、うらやましい」の声 だいたは25日に更新したブログで、「年のとり方って、良い年のとり方をしたいけれど難しいですね」と投稿。「妊娠中に66kgになった時は、服を全部買いかえなきゃいけないかな!?とお金かかるなぁと思いましたが…謎の体重減少で、今までのは全部着られるから