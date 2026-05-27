角田夏実さん香川県教育委員会提供 あなぶきアリーナ香川（高松市サンポート）の武道施設で2026年7月20日、パリ五輪金メダリストの角田夏実さんの柔道教室が開かれます。 香川県内の小学1～3年生の柔道未経験者と、4～6年生の柔道経験者それぞれ約50人に実技を指導します。柔道教室の後、トークショーも行われます。 6月8日から26日まで参加者を募集し、定員を超えた場合は抽選と