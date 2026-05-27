記事ポイント全国75施設の大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日〜8月31日の期間限定バイキングが開催穴子天ぷら・うなぎ握りなどスタミナ系と、冷製カッペリーニ・トウモロコシの玉地蒸しなどひんやり系が同時展開夏の海をイメージしたオーシャンブルーケーキや徳島県産木頭ゆずのムースなど個性的なデザートも登場 GENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループで、夏限定のグルメバイキングが全国各地の温泉施設で開