記事ポイントアカチャンホンポが2026年5月29日〜6月25日に全国店舗とオンラインショップで『ディズニーベビーフェア』を開催『トイ・ストーリー5』の映画化に合わせたトイ・ストーリー柄商品が多数ラインナップおしりふき購入者に全店計6,000点限定の「ぷっくりシール」をプレゼント（6月5日〜） アカチャンホンポが、ディズニー・ピクサーキャラクターをデザインした育児グッズを一堂に集めた『ディズニーベビーフェア』を20