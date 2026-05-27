台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、この春摘んだばかりの新茶を贅沢に使った「一番摘み抹茶」を期間限定で販売。この季節だけの凝縮された香りと旨みを存分に楽しめる「一番摘み抹茶 ミルクティー」と「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」がラインナップされます☆ ゴンチャ「一番摘み抹茶 ミルクティー／一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」 販売期間：2026年