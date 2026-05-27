来月、釜山（プサン）でグループBTS（防弾少年団）のワールドツアーが開催される中、公演を前に釜山地域で宿泊施設を無料または低価格で提供する「適正宿泊チャレンジ」が広がっている。26日、釜山市によると、梵魚寺（ポモサ）をはじめとする釜山地域の寺院は、この期間に釜山を訪れる観光客に対し、無料または適正価格でテンプルステイを利用できるよう提供することにした。また、地域の大学や他の宗教界、公共機関なども参加の