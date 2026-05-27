アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）の頂点に立った北朝鮮女子クラブサッカーチーム「ネゴヒャン女子蹴球団」が帰国して熱い歓待を受けた。韓国滞在中には無表情を維持してきた彼女たちは、平壌（ピョンヤン）で開かれた優勝行事ではにっこりと笑って歓呼した。北朝鮮の朝鮮中央通信は27日、「ネゴヒャン選手団が1日前に平壌国際空港で党と政府、スポーツ界幹部、選手団の家族らが集まる中で開かれた優勝行