記事ポイント北海道の体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ」が、2026年5月30日（土）〜6月5日（金）の期間限定で「雪印ソフトカツゲン」をウェルカムドリンクとして宿泊者に提供します今年発売70周年を迎える北海道民のソウルドリンクで、1938年の乳酸飲料「活素（かつもと）」に起源をもつ88年の歴史を持ちます1500平米の温泉ビーチ「ト・コ・ナッツ」やかまくらサウナ、アスレチックパーク「ムササビ」を備えた施設で