ベルギー北部の踏切でスクールバスと列車が衝突し、学生や引率者など4人が死亡する事故が発生した。26日（現地時間）、現地VRT放送などによると、この日午前8時ごろ、オランダ語圏であるフランダース地方ブヘンハウトの踏切で、小型スクールバスと列車が衝突した。ベルギー交通省は、今回の事故で40代のバス運転手と10代の学生2人、乗車していた学生たちの付き添いをしていた20代の同乗者1人の計4人が死亡したと明らかにした。死亡