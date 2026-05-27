記事ポイント総勢30組のイラストレーターが”なりたい女の子”をテーマに描き下ろし作品とオリジナルグッズを展示・販売名古屋会場は2026年7月4日(土)から20日(月・祝)、東京巡回展は11月27日(金)から12月13日(日)に開催会場限定の一点もの原画販売やSNS投稿で受け取れる数量限定ポストカードも用意 平成レトロ・Y2K・ガーリーカルチャーへの注目がSNSを中心に再び高まるなか、「こんな女の子になりたい！」をテーマにした合