記事ポイント吸音製品を実物で体感できる無人ショールームが東京・清澄白河に2026年6月17日オープン完全予約制でセルフ体験が可能。WEBカメラ・電話によるリモート相談にも対応オープン記念として6月17日〜19日の3日間はスタッフが常駐し、無料相談会とノベルティ・クーポン配布を実施 オフィスや在宅ワーク環境の「音」に悩む方に向けた、吸音製品の体験拠点が東京に誕生します。リブグラフィが手がける「LIBGRAPHY 東京サテ